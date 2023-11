Heidi Klum verlegt Weihnachten um 10 Tage vor

Bill passt das gar nicht!

Einer ist davon wohl gar nicht begeistert: Toms Zwillingsbruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, erklärt: „Das finde ich nicht schön. Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: ,Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr‘.“ So passe es besser in die vollen Promi-Terminkalender.