ÖFB-Team: Suche nach Gegnern und dem EM-Quartier

Der 2. Dezember ist für den Österreichischen Fußball-Bund in mehrfacher Hinsicht ein wichtiger EURO-Tag: Erstens erfährt man bei der Auslosung in Hamburg die Gruppengegner und den möglichen Weg für die K.-o.-Phase. Zweites weiß man dann auch, wann und wo man in der Gruppe spielt. Drittens kennt man dann auch jene Teams, das im Frühjahr als mögliche Testgegner in Frage kommen.