Am Ende war es „Siuuu“-Ruf statt „Heil Hitler“

Nach der Jahreshauptversammlung eines Eishockey-Vereins am 25. März wollten neun Mitglieder noch in der Welser Innenstadt kräftig feiern. Gegen 3 Uhr früh wechselte die Gruppe ins „Kreuzbeisl“ am Stadtplatz, wo gerade ein Klassentreffen stattfand. Ein Eishockey-Crack (30) soll dort in Gegenwart von zwei Wienerinnen mehrfach „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ gebrüllt haben. Das empörte die Frauen massiv.