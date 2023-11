Vorerst kein DFB-Comeback von Manuel Neuer!

„Ich bin froh, dass ich einfach wieder Fußball spielen kann!“

Nach dem 4:0 der Bayern am vergangenen Wochenende in Dortmund habe es noch einmal einen Austausch mit dem DFB-Trainerstab gegeben, berichtete Neuer. Ex-Bayern-Coach Nagelsmann wird am Freitag sein Aufgebot für das Heimspiel am Samstag kommender Woche in Berlin gegen die Türkei sowie drei Tage später in Wien gegen das ÖFB-Nationalteam von Trainer Ralf Rangnick bekannt geben.