Schicken Sie uns Ihr süßestes Hamsterfoto

Der Feldhamster wurde vom Naturschutzbund offiziell zum Tier des Jahres 2024 gekürt! Um das zu feiern, lassen wir die Nager in der Krone aufleben. Schicken Sie uns dafür Ihre schönsten Fotos - egal ob von Ihrem Zwerg- oder Goldhamster daheim oder von der Sichtung eines freilaufenden Feldhamsters. Laden Sie die Fotos direkt unten im Formular hoch oder senden Sie sie uns per Mail an leserreporter@krone.at mit dem Betreff „Hamster“. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!