Peter Maffay bekommt Bambi als Legende

Nach drei Jahren wieder „Bambi“-Verleihungen

Der Bambi kommt nach jahrelanger Pause zurück und wird am 16. November in München verliehen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es keine Verleihung gegeben, zum 75-Jahr-Jubiläum des Medienpreises hat Hubert Burda Media sich aber entschlossen, den Preis wieder zu vergeben.