E-Scooter-Chaos: Parkzonen oder gleich Verbot?

Sie stehen auf Gehsteigen, in Hauseingängen, auf Radwegen – die Rede ist von den Leih-E-Scootern in Innsbruck. Seit 2019 gehören sie zum Straßenbild. Seit 2019 sorgen sie für Ärger, weil Benutzer die ansonsten praktischen Gefährte an den unmöglichsten Plätzen abstellen. Seit Sommer häufen sich wieder die Beschwerden, bestätigte Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) am Donnerstag bei einem Runden Tisch, den der Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband initiiert hatte. Anlass für das Treffen war ein böser Sturz einer blinden Fußgängerin wegen eines E-Scooters mitten auf dem Gehsteig. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.