Historiker Lebitsch über den Wandel der Zeit

Das wundervolle von gestern ...

„Auch die Experten, die solche Dinge noch reparieren können, werden immer älter. Und die Jungen haben das Wissen nicht“, resümiert Lebitsch und ist damit schon beim Thema Zukunft. Was da noch auf uns zukommen wird, wenn man die Vergangenheit so gut kennt wie er? Und ist der Ausspruch von David Letterman, den der Autor seinem neuesten Buch vorangestellt hat, zutreffend, wonach das wundervolle Gestern doch in Wahrheit nichts anderes als das gewöhnliche Heute in der verklärten Sicht von morgen sei