Pro Tag verschwindet ein Kind in Deutschland

Kein Terrorismusverdacht

Terrorismusverdacht besteht laut der Polizei nicht. Bei der Entführung in Stade soll er mindestens einen Schuss aus einer Pistole in die Luft abgegeben haben. Nach dem Durchbruch durch die Schranke am Flughafen äußerte Salman E. in einem Notruf an die Polizei, eine Bombe bei sich zu haben und forderte für sich und seine Tochter eine Ausreise in die Türkei. Zudem gab er drei Schüsse ab und warf zwei Brandsätze aus dem Auto. Aufgrund dieser Drohungen sahen die Einsatzkräfte vorerst von einem Zugriff ab.