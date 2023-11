„Integrations-Vertrag“ schon mit Asylwerbern

Sanktionen drohen

Da verweist Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) auf hier schon bestehende Verpflichtungen und Sanktionsmaßnahmen: „In Oberösterreich haben wir mit der Deutschpflicht in der Sozialhilfe als erstes Bundesland eine derartige Verpflichtung geschaffen, die auch klar sanktioniert wird – ebenso werden Verstöße gegen die Integrationserklärung des Integrationsfonds (ÖIF) in der Sozialhilfe in unserem Bundesland sanktioniert.“