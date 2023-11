Megafluten müssten gar nicht so überraschend sein

Überregionaler Blick würde Hydrologen helfen

Das mit dem Kampgebiet durchaus vergleichbare Ahrtal hätte so vielleicht aus den Ereignissen des Jahres 2002 in Österreich oder ähnlichen Vorkommnissen in Rumänien etwas lernen können. Dazu brauche es aber eben den überregionalen Blick auf die Dinge. Allerdings ist das im Hochwasserschutz behörden- und verwaltungsseitig vielerorts keineswegs so vorgesehen, so der Hydrologe: „Da an Hochwässer in Rumänien oder sonst wo im Ausland zu denken, kommt eigentlich nicht so in den Sinn.“