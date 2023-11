„Volle Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft“

Ein bewusstes Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft setzt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in dieser schwierigen Zeit. Binnen weniger Tage besucht(e) er zweimal die Synagoge in Linz - am Sonntag (5. November) für ein Konzert, am 9. November zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938.