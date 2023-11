Melonis Berater nach Telefonstreich zurückgetreten

„Diese Angelegenheit wurde nicht gut gehandhabt, es tut uns allen leid“, sagte Meloni. Botschafter Talò übernehme nun die Verantwortung dafür. Seinen Rücktritt bedauert Italiens Regierungschefin laut eigener Aussage jedoch, in ihrem ersten Amtsjahr habe er gut gearbeitet. Meloni hat bisher mehr als 80 internationale Telefongespräche geführt, kein Premierminister vor ihr habe in der ersten Amtszeit bereits so viele diplomatische Kontakte gepflegt wie sie.