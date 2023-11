Nordkorea schließt nun zahlreiche Botschaften

Wirtschaftliche Probleme könnten dahinterstecken

Die südkoreanische Regierung sieht in den Schließungen ein Anzeichen für massive wirtschaftliche Probleme im Nachbarland. Die verstärkten internationalen Sanktionen gegen Nordkorea hätten den Zufluss an ausländischer Währung unterbrochen, hieß es aus dem Wiedervereinigungsministerium in Seoul. Die Schließungen wiesen auf die „desolate wirtschaftliche Lage Nordkoreas“ hin, in der es schwierig sei, selbst „minimale diplomatische Beziehungen zu traditionellen Verbündeten aufrechtzuerhalten“.