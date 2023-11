Die nächste Regenwalze rollt auf Kärnten zu

Viel zu mild und teils auch viel zu nass ist der Oktober zu Ende gegangen. „In Unterkärnten gab es örtlich sogar doppelt so viel Regen wie üblich“, berichtet Nikolas Zimmermann von der österreichischen Unwetterzentrale. Und die nächste Regenwalze mit enormen Regenmengen ist bereits auf den Weg von Italien nach Kärnten. Bereits Donnerstagnachmittag wird es in Oberkärnten und Osttirol zu regnen beginnen, vor allem im Gailtal sowie Oberkärnten wird der Niederschlag zunehmend intensiv. Im Gailtal sind Mengen um die 100 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. In den Karawanken sowie in den Hohen Tauern werden bis zu 80 Liter erwartet.