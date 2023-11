40-Millionen-Dollar-Klage gegen Mariah Carey

Andy Stone, der mit seiner Band als Vince Vance and Valiants auftritt, hat seine Version von „All I Want For Christmas Is You“ bereits 1989 mit Troy Powers geschrieben. Das Lied im Country-Western-Musikstil wurde damals von Sängerin Li Layne gesungen. Eine musikalische oder größere inhaltliche Ähnlichkeit mit dem Carey-Song gibt es aber nicht – abgesehen vom selben Titel und demselben Satz im Refrain.