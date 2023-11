Hommage an John Lennon im Spielboden in Dornbirn

Beatles-Klassiker, Solo-Hits, Songperlen

Zu hören sein werden Beatles-Klassiker wie „Come Together“, „Across The Universe“, „Help!“ und „Strawberry Fields Forever“, Hits aus Lennons Solo-Karriere wie „Imagine“, „Jealous Guy“, „Mind Games“, „#9 Dream“ oder „(Just Like) Starting Over“ bzw. auch nicht ganz so bekannte Songperlen, von denen viele gar nicht wissen, dass sie aus seiner Feder stammen.