Robbie Williams schlief 144 Stunden lang nicht

„Ich drehte völlig durch“

Doch das sei nicht das einzige Mal gewesen, dass er eine riesige Dosis Drogen nahm. „Es gab eine Zeit mit Take That vor unseren ersten MTV-Awards in Brüssel, als ich, sagen wir mal, ein sehr langes Promi-Wochenende hatte“, erzählt Williams. „Und ich drehte völlig durch, nahm alles, was ich konnte, in allen möglichen Mengen, und vor der Live-Show spuckte ich meine Eingeweide mit dieser schwarzen Galle aus. Sie füllte den Badezimmerboden.“