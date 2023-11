Amstetten gegen SK Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

Rapid ist bei Zweitliga-Schlusslicht Amstetten klarer Favorit. „Dass sie in der Liga am Tabellenende stehen, wird für die Begegnung am Mittwoch keine Rolle spielen“, meinte Rapid-Coach Zoran Barisic. „Für uns gilt es, unsere Stärken auszuspielen, und wenn uns das gelingt, werden wir das nächste Zwischenziel, das Cup-Viertelfinale, auch in der regulären Spielzeit erreichen.“