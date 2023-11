Zähes Ringen um geringere „Fest-Steuer“ in Krems

Mit dem Sänger James Blunt kommt 2024 ein echter Weltstar nach Krems. Dem in ganz Österreich erfolgreich tätigen Unternehmer Othmar Seidl gelang es, den Star für einen Auftritt beim Festival am Steiner Tor zu gewinnen. Gewinn verbuchen will an Seidls Coup aber offenbar vor allem wieder die Stadt.