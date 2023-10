Kreml tobt: Westen schuld an Flughafen-Überfall

Seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten nehmen antijüdische Übergriffe in Russland immer weiter zu. Aus diesem Anlass will Präsident Wladimir Putin am Montagabend eine öffentliche Stellungnahme abgeben. Geht es nach dem Kreml, versuche der Westen, sich die aktuellen Ereignisse für die Spaltung der russischen Gesellschaft zunutze zu machen.