Die ruhigen Seiten der schönen Weingegend

Wir starten in Pistorf (321 m) und wandern über die Dorfstraße und den Leitenweg nach Distelhof. Der Weg 21 führt an Teichen vorbei taleinwärts, bis wir rechts abzweigen und bergauf den Buschenschank Kolb erreichen. Über ein naturnahes Wegstück wandern wir bergauf und gehen an der Straße (Weg 19b) angekommen nach links, bis zum sehenswerten Panoramasteg Sausal (541 m).