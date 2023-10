ÖFB-Frauen feiern gegen Portugal wichtigen Sieg

Die Österreicherinnen überholten die Portugiesinnen vor dem Rückspiel am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport+) in Povoa do Varzim und schoben sich auf Tabellenplatz zwei - einen Zähler vor Portugal und drei vor Norwegen. Erstmals in der Verbandsgeschichte war ein Heim-Länderspiel der ÖFB-Frauen ausverkauft. Die 4.800 Zuschauer in der Cashpoint-Arena (Stehplätze nicht zugelassen) waren der zweithöchste Besuch nach den 10.051 Fans, die zuletzt Ende September in Wien gegen Tabellenführer Frankreich (0:1) dabei waren.