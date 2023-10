Heiße Affären im rasanten Ping-Pong der Pointen

Es ist nicht alles rosarot

Was für eine Story! Clara freut sich auf ein Wochenende mit ihrem jungen französischen Liebhaber Robert. Überraschend lädt sie auch ihre beste Freundin Leni ein, das Gspusi ihres Ehemannes Roland, der daraufhin seine angebliche Geschäftsreise absagt. Und wäre das nicht genug an Verwirrung, tauchen auch noch Lenis eifersüchtiger Ehemann Robbi und Interior-Designer Rüdiger auf. Doch Clara gibt sich nicht so schnell geschlagen, teilt die teils ungebetenen Gäste in blaue, rosa und grüne Schlafzimmer ein und sorgt für immer neue und überraschende Wendungen in der Verwechslungskomödie.