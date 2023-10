Eventreihe ViennaJazzFloor feiert 25. Geburtstag

Tunnel: „Wir legen einen besonderen Fokus auf die Präsenz von Frauen auf der Bühne“, betont die zuständige Barbara Litsauer. Im Programm finden sich die Spielarten des modernen Jazz mit dem Stephanie Weninger Quartett (25. November), der polnischen Trompeterin Kaya Meller mit ihren Nocturnes, die Chopin als Jazz interpretieren (16. November), das fünfköpfige Wiener Orchester des progressiven Jazz 5x5 und auch die preisgekrönte israelische Sängerin Efrat Alonymit Off, To New Horizons. Ein anderer Name sollte darüber hinaus nicht fehlen: Hubert Tubbs, der am 28. November mit der Paul Temmel Funk Band aufgeigt.