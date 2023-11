Ein veganer Tag in der Woche - ist das machbar?

Der 1.11. gilt als Welt-Vegantag. Grund genug, ein Schlaglicht auf die vegane Lebensweise zu werfen und vielleicht auch mal einen rein veganen Tag einzulegen. Der Konsum von tierischen Produkten ist nämlich nicht nur mit Tierleid, sondern auch mit hohen Umweltbelastungen verbunden. Durch eine vegane Ernährung wird beides vermieden. Zudem kann sie auch gesundheitsfördernd sein, solange man auf Ausgewogenheit achtet. Und ein Verzicht von tierischen Produkten ist heutzutage so einfach wie nie. Denn auch wenn viele Vorurteile zu dem Thema kursieren: Veganes Essen bedeutet nicht nur Salat und Tofu. Was denken Sie über Veganismus? Achten Sie generell auf Ihre Ernährung? Ist für Sie ein veganer Tag in der Woche realisierbar? Diskutieren Sie in der Kommentarsektion mit!