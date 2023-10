Anschlag in Brüssel: Verdächtiger festgenommen

Aufgegriffen wurde er der Mitteilung zufolge am Mittwoch im belgischen Tervuren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst nur eine potenzielle Verbindung zu der Waffe, die bei dem Anschlag am 16. Oktober verwendet wurde. Aber auch die Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung wird dem Mann demnach zur Last gelegt.