Innovative Friseur-Technik gegen schütteres Haar

Haarige Innovation

Als eine der ersten in ganz Österreich wird sie bald in ihrem Salon die „Combline“-Technik anbieten, die es ermöglicht, Haarverlängerungen bis an den Oberkopf anzusetzen: „Diese Technik gibt es erst seit wenigen Wochen in Österreich, die ersten Schulungen starten erst. Bei schütterem Haar oder Geheimratsecken ist das die perfekte Methode, denn es wird Einzelhaar auf Einzelhaar gesetzt.“ Dank eines speziellen Gerätes und medizinischen Klebers können kahle Stellen so einfach verdichtet werden.