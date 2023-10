Diese Aktion des Figaros hat sich gewaschen!

Jan-Luca Zechmeister-Seiler hat Werbung so nötig wie der Eisbär eine Daunenjacke. Sein Barber-Shop „Gent’s Life“ in Neufeld an der Leitha, den der 36-Jährige seit 2021 als One-Man-Show betreibt, ist über Wochen ausgebucht. Nicht zuletzt deshalb, nehmen wir dem Mann sein soziales Engagement bedingungslos ab!