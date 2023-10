Arzt ohne Telefon, Internet und E-Card

Zusätzlich zu diesem Mehraufwand, verbrachte der Arzt in den vergangenen Tagen viele Stunden in der Hotline von A1. Wieser: „Einmal kam tatsächlich ein Techniker vorbei. Der hat aber nur festgestellt, dass bei uns kein Problem sei.“ Also hat die „Krone“ bei A1 nachgefragt und siehe da: „Wir bedauern das sehr. Wir sind in persönlichen Kontakt mit Herrn Dr. Wieser und haben einen Termin für Freitag in der Ordination vereinbart.“