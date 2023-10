Israel kündigt Kommission zum Hamas-Terror an

Terroristen hatten vor knapp drei Wochen im Auftrag der Hamas in Israel ein Massaker an Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen in Israel kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Militante verschleppten mehr als 200 Menschen. Seither greift Israels Militär Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen an.