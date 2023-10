Weltstar Matt Dillon inkognito in Wien unterwegs

Was sind Star-Allüren?

Aufgrund der anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks ist es ihm als Gewerkschaftsmitglied noch untersagt, an einer derartigen Veranstaltung teilzunehmen - eine alte Freundin zu besuchen, kann ihm aber keiner nehmen. So traf er sich mit Viennale-Direktorin Eva Sangiorgio und auch „La Bete“-Regisseur Bertrand Bonello war persönlich anzutreffen.