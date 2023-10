Heimatgefühl groß: „Werden wir wieder Patrioten“

Was ist Patriotismus eigentlich?

Am heutigen Nationalfeiertag wird nun unsere Flagge gewürdigt. Doch was ist Patriotismus eigentlich? Im Gegensatz zum auf martialischen Heldensagen begründeten Patriotismus der Amerikaner oder Franzosen handelt es sich bei uns laut ÖAW-Historiker Johannes Feichtinger um keinen politischen Patriotismus.