Abstieg droht! Premier-League-Klub vor Punktabzug

Laut dem Bericht wird der Fall derzeit vor einer unabhängigen Kommission verhandelt. Eine Entscheidung werde erst später in diesem Jahr erwartet. Sollten Everton tatsächlich zwölf Punkte abgezogen werden, droht der Klub aus Liverpool abzusteigen. In den vergangenen Jahren gelang den Toffees jeweils nur knapp der Klassenverbleib. In dieser Saison belegt der Klub nach neun Spieltagen mit nur sieben Punkten den 16. Platz. Auch ein Transferverbot wäre möglich.