Hier wird in Wien an Halloween schaurig gefeiert

Der gruseligste Tag des Jahres steht wieder bevor. Rund um den 31. Oktober gibt es in Wien 2023 viele Aktionen. Von der Halloween-Parade im Prater bis zum Familienfest am Zentralfriedhof. Halloween ist längst nicht mehr nur von Tür zu Tür gehen und nach „Süßem, sonst gibt’s Saures“ fragen. Wir zeigen, wo in Wien jetzt Gruselspaß geboten wird.