Vierbeiner auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Greti

Die American Staffordshire Terrierhündin Greti gehört zu jenen Hunden, die im „Folterkeller“ in Ansfelden ihr Dasein fristen mussten - wir haben darüber berichtet. Nachdem sie von dort gerettet wurde, kam sie mit einigen weiteren Leidensgenossen in der Pfotenhilfe Lochen unter, wo man sie liebevoll aufgepäppelt hat. Trotz der Grausamkeiten, die man ihr angetan hat, hat Greti die Liebe zu den Menschen nie verloren. Ein ruhiges Zuhause mit eingezäuntem Garten wäre perfekt für sie. Außerdem freut sie sich auf ausreichend Bewegung, die ihr in jenem Keller so lange verwehrt worden ist. Es wird ein Einzelplatz gesucht.

Tel.: 0 664/541 50 79