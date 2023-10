Eva Maria Marold: „Am Montag leb ich perfekt“

Du hast mir ja in „Vera“ erzählt, dass sich deine Kinder überhaupt nie „Was gibt es Neues?“ anschauen. Aber da es ja eine Aufzeichnung ist: Schaust du sie dir manchmal an, obwohl du sie schon kennst!?

Ja, immer wieder. Aber es ist für mich jedes Mal wie neu. Alles ist wie gelöscht. Sogar wenn ich selbst was erraten hab, weiß ich’s nachher nicht mehr. Ich geh von so einer Aufzeichnung mit null Wissen nach Hause.