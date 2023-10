Klagenfurt-Keeper wird 100! Aber Vertrag läuft aus

Und so blickt WAC auf das Altach-Spiel:

Erst am Freitag saß Dietmar Riegler mit seiner Waltraud und Tochter Johanna im größten Fußballstadion Deutschlands. Wo Wolfsbergs „Big Boss“ den Dortmund-Stars beim 1:0-Sieg über Werder Bremen auf die Beine schaute. Was Erinnerungen weckte - an die Europa-League-Quali 2015, als WAC das Rückspiel beim BVB 0:5 verlor.