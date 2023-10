Wiener Stadttempel wird nun 24 Stunden überwacht

In Gedenken an Ermordete und Verschleppte

Wie der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft, Oskar Deutsch, betonte, habe die Kultusgemeinde die Fahne im Gedenken an die mehr als 1400 Ermordeten und rund 200 Verschleppten nach dem Hamas-Überfall auf Israel vor zwei Wochen gehisst. Das Herunterreißen der Fahne nannte er eine „antisemitische, terrorverherrlichende Tat“.