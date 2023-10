Jonas Hämmerle steht auf Linzer Landes-Bühne

Spontan in die „Courage“

Heute ist Hämmerle 25 Jahre alt, er lebt in Linz und spielt im Schauspielhaus am Landestheater bereits seine erste Bühnenrolle: „Einen der Soldaten in ’Mutter Courage’“, erzählt er im „Krone“-Talk. „Das war ungeplant, ich konnte kurzfristig für jemanden einspringen.“