Dennis Novak stürmt in Hamburg ins Finale

Rückkehr in Top 150?

In Nonthaburi in Thailand hat Novak dieses Jahr schon ein Challengerturnier gewonnen, zuletzt in der Steiermark hatte er den zweiten Saison-Titel auf diesem Level verpasst. Der Bresnik-Schützling, der vor dem Davis Cup im September schon bis auf Platz 253 abgesackt war, verbessert sich damit weiter stetig. Holt er in der Hansestadt den Titel, steht er knapp vor der Rückkehr in die Top 150. Novak spielt mit seinem australischen Partner Akira Santillan übrigens am (heutigen) Samstag auch das Doppel-Finale.