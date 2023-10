E-Scooter-Lenkerin erlitt schwere Kopfverletzung

Alle Hände voll zu tun hatten Polizei und Rettungskräfte am Freitag in Vorarlberg. In Dornbirn wurde eine 17-Jährige von einem Pkw angefahren, als sie den Schutzweg mit ihrem E-Scooter queren wollte. Auf der A14 kollidierten zwei Fahrzeuge aufgrund von Aquaplaning, in Egg wurde eine 58-Jährige von einer Lkw-Tür getroffen.