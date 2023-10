Unbekannte schnitten Ponyhengst Schweif ab

Könnte dieser Vorfall etwas mit der bevorstehenden Krampus- und Perchtenzeit zu tun haben? Schon so mancher Pferdebesitzer in Kärnten hat nämlich die Erfahrung machen müssen, dass Pferden der Schweif abgeschnitten wird, weil dieses Utensil bei Perchtengruppen sehr begehrt sein soll. Auch Mini-Ponyhengst „Alf“ ist jetzt seinen Schweif los. Unbekannte hatten sich in der Nacht auf Montag in eine Koppel in Tigring bei Moosburg geschlichen und dem Vierbeiner den Schwanz abgeschnitten.