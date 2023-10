Ehemann arbeitete bei Konkurrenz: Frau verlor Job

Dabei sei sie auch unter Druck gesetzt worden: „Ich war geschockt. Ich wollte daraufhin meinen Mann anrufen. Aber das wurde mir verwehrt. Ebenso ein Gespräch mit dem Betriebsrat.“ Der Vertreter habe nur gesagt, dass man mit der Arbeiterkammer gesprochen hätte und alles rechtens sei. Was so nicht ganz stimmt. Denn durch die Unterzeichnung des Aufhebungsvertrages nahm sie unfreiwillig wirtschaftliche Nachteile in Kauf - was ihr von Seiten der beklagten Partei damals verschwiegen worden war.