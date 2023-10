Von Gabalier über Gipfel bis zum Adventwandern

Für unsere „Krone“-Leser berichteten wir aus den Bergen nicht nur über all diese schönen, unterhaltsamen, packenden, fesselnden aber auch traurigen Ereignisse. Wir standen selbst am Kleinglockner und dokumentierten, wie das Glocknerkreuz nach einem Blitzschlag die Nordwand hinunter zu stürzen drohte, ließen uns als Testdummy bei Übungen aus Felswänden retten und verhüllten in der Karwoche zusammen mit Bischöfen das Kaiserkreuz am höchsten Berg Österreichs.