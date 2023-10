Imagination und Fantasie bei der 61. Viennale

„Perfect Days“, Regie: Wim Wenders.

Spotlight auf das Leben einer japanischen Reinigungskraft - ein Mann, der dem Alltag durch seine persönlichen Interessen wie etwa das Fotografieren von Bäumen Momente des bewussten Wahrnehmens von Schönheit abzutrotzen vermag. Dass Japan den Streifen bereits als Oscar-Beitrag auserkor, will was heißen!



„Roter Himmel“, Regie: Christian Petzold.

In die schwebende Unbeschwertheit eines Sommers an der Ostsee, vor deren weiten Horizonten sich die Lebenslinien von vier jungen Menschen (u. a. Thomas Schubert, Paula Beer) kreuzen, drängen plötzlich unverhofftes Glück und Herzens-Apokalypsen (Großer Preis der Jury /Berlinale).



„Club Zero“, Regie: Jessica Hausner.

Verstörendes Schlaglicht auf eine manipulative Lehrerin (Mia Wasikowska) in einer britischen Eliteschule, deren Bestreben, Schülern bewusste Ernährung beizubringen, in sektenhaften Nahrungsentzug ausufert. Ein gesellschaftskritischer Thriller!