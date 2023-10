Inflation: Experten erwarten weltweites Abflauen

In Österreich werden im laufenden Jahr 7,3 Prozent erwartet, in Deutschland 5,7 Prozent, in Luxemburg 5,2 Prozent und in der Schweiz 2,6 Prozent. Im Gegensatz dazu rechnen die Experten in Regionen wie Nordafrika (55 Prozent) oder Ostafrika (36 Prozent) mit weit überdurchschnittlichen Inflationsraten, so das Ifo-Institut.