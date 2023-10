Ziel in Gefahr! Dominic Thiem kämpft gegen Absturz

Für Thiem geht es in Belgien um viel, Punkte müssen her. Im Vorjahr kam er ins Halbfinale, die dafür erhaltenen 90 Punkte fallen ihm jetzt aus der Wertung. So fällt er im Live-Ranking auf Platz 96 ab. Und liegt damit nur sechs Ränge weiter vorne, von wo er in die Saison gestartet war. Somit gerät Thiems zuletzt selbst auferlegtes Ziel, im Jänner fix für die Australian Open qualifiziert zu sein, in Gefahr.