Österreicher zahlten 2,6 Cent mehr für ihren Strom

„Die Kelag wird in den nächsten Jahren Investitionen in der Höhe von drei Milliarden Euro tätigen. Das Geld wird nicht nur in neue nachhaltige Kraftwerke, sondern auch in die Netzinfrastruktur fließen“, erklärte Kelag-Vorstand Reinhard Draxler beim Auftakt der OVE-Energietechnik-Tagung in Klagenfurt. „Jährlich sind das 250 Millionen Euro, die wir zu über 90 Prozent in Kärnten und Österreich investieren.“ Diese Investitionen sind auch notwendig, um die Energiewende zu schaffen, und können auch einen direkten Einfluss auf unsere Strompreise haben.