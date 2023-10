Gefahr Blackout: Wenn das Land völlig dunkel wird

„Aktuell keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko“

Noch zur weiteren Aufklärung: Neben dem Stromausfall und dem Blackout gibt es auch noch die so genannte Strommangellage. Darunter verstehen die Experten einen „Mangel an Strom über längere Zeit“. Sprich: Strom ist zwar verfügbar, aber in einem reduzierten Ausmaß. Der Grund für eine Strommangellage ist ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage über einen längeren Zeitraum.